«Вонь стоит день через день». В Омске планируют ввести режим «черного неба»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Омской области планируют ввести режим «черного неба», сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе регионального минприроды.
«С 22 часов 20.04.2023 до 10 часов 21.04.2023 на территории города Омска и Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается теплая и безветренная погода, что только будет способствовать сохранению смога. О качестве воздуха омичи сообщают в социальных сетях.
«Вонь стоит день через день. И уезжать не хочется, и жить невыносимо в Омске. И толку нет. Звоню каждый раз в природнадзор, заявка принята. И все», — рассказала омичка Жанна в паблике проекта «Дыши! Омск».
О выбросах жители региона также могут сообщить на горячую линию: