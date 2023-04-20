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«Вонь стоит день через день». В Омске планируют ввести режим «черного неба»

20 апреля 2023, 10:31
Фото: 1MI
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В Омской области планируют объявить режим неблагоприятных метеоусловий

Погода обещает быть неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

В Омской области планируют ввести режим «черного неба», сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе регионального минприроды.

«С 22 часов 20.04.2023 до 10 часов 21.04.2023 на территории города Омска и Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается теплая и безветренная погода, что только будет способствовать сохранению смога. О качестве воздуха омичи сообщают в социальных сетях.

«Вонь стоит день через день. И уезжать не хочется, и жить невыносимо в Омске. И толку нет. Звоню каждый раз в природнадзор, заявка принята. И все», — рассказала омичка Жанна в паблике проекта «Дыши! Омск».

О выбросах жители региона также могут сообщить на горячую линию:

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#Евгений Игишев#Нму#Режим нму#Погода#Погода омск#Город#Общество#Омск#Омская область
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