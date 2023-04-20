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В Омске участок на Бульваре Архитекторов отдают под строительство торгового центра

20 апреля 2023, 05:17
Фото: 1MI
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Арендовать участок площадью более 23 тысяч квадратных метров можно за 8,8 млн рублей.

В Омске ищут арендаторов для земельного участка площадью 23 047 квадратных метров, который расположен в Кировском округе на Бульваре Архитекторов.

На участке с кадастровым номером 55:36:130127:1018 можно строить торговые центры и торгово-развлекательные комплексы. По соседству, кстати, уже находятся гипермаркет «Триумф вкуса», автоцентр и «Мега».

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

Арендовать землю можно за 8 822 300 рублей (это начальная стоимость). Договор планируют заключить на 10 лет и 8 месяцев.

Заявки от компаний ждут до 19 мая 2023 года, итоги аукциона обещают подвести 24 мая.

Напомним, что департамент архитектуры городской администрации также ищет застройщиков для возведения многоквартирных домов высотой в 3-5 этажей на улице 2-й Дачной. Земельные участки № 22 и № 24 освободились после сноса аварийного жилья.

В Омске участки на 2-й Дачной отдают под строительство новых многоквартирных домов
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#Юлия Истомина#Земельный участок#Аренда земли#Строительство#Торговый центр#Город#Новости#Омск
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