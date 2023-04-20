В Омске участок на Бульваре Архитекторов отдают под строительство торгового центра

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Омске ищут арендаторов для земельного участка площадью 23 047 квадратных метров, который расположен в Кировском округе на Бульваре Архитекторов.
На участке с кадастровым номером 55:36:130127:1018 можно строить торговые центры и торгово-развлекательные комплексы. По соседству, кстати, уже находятся гипермаркет «Триумф вкуса», автоцентр и «Мега».
Арендовать землю можно за 8 822 300 рублей (это начальная стоимость). Договор планируют заключить на 10 лет и 8 месяцев.
Заявки от компаний ждут до 19 мая 2023 года, итоги аукциона обещают подвести 24 мая.
Напомним, что департамент архитектуры городской администрации также ищет застройщиков для возведения многоквартирных домов высотой в 3-5 этажей на улице 2-й Дачной. Земельные участки № 22 и № 24 освободились после сноса аварийного жилья.