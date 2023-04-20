В Омске на 6-й Северной собираются строить магазин со спортивными помещениями

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Омске готовятся к строительству магазина с помещениями для занятий спортом на улице 6-я Северная. Городу55 стало известно, что проект уже получил положительное заключение.
Положительное заключение выдало ООО «Базис». В заключении экспертизы говорится о корректировке для объекта строительства. Подготовкой проектной документации занималось ООО «Артэс», единственным учредителем и директором которого является Артур Оботуров.
Застройщиком магазина в Центральном округе значится индивидуальный предприниматель Артак Меликян. Он, кстати, является директором и учредителем ООО «А-Микс» (80% доли в уставном капитале). Специализируется ООО как раз на строительстве жилых и нежилых зданий.
Напомним, в Омске ищут арендатора для земельного участка на Бульваре Архитекторов. Земля площадью около 23 тысяч квадратных метров предназначена под строительство торгового комплекса. Победителя аукциона определят 24 мая.