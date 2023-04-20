В Омске на 6-й Северной собираются строить магазин со спортивными помещениями

Застройщиком магазина в Центральном округе значится индивидуальный предприниматель Артак Меликян. Он, кстати, является директором и учредителем ООО «А-Микс» (80% доли в уставном капитале). Специализируется ООО как раз на строительстве жилых и нежилых зданий.