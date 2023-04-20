В 2022 году родительских прав лишили 452 жителей Омской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
20 апреля омбудсмен Омской области Ирина Касьянова представили ежегодный доклад по итогам работы аппарата уполномоченного. Во время своего выступления она озвучила данные по количеству лишенных родительских прав человек и изъятых из семей детей.
В прошлом году родительских прав лишились 452 жителя Омской области. 254 человека ограничили в родительских правах через суд. Выяснилось, что в 2022-м увеличилось число случаев изъятия детей из семей. Известно о 52 подобных ситуациях.
В пресс-службе Уполномоченного по правам человека сообщили, что последние два года омбудсмен предлагает наделить учреждения для детей рядом полномочий органов опеки и попечительства.
Напомним, накануне Город55 писал, что органы опеки забрали пятимесячного ребенка у омского блогера Евы Абрамович. Сейчас девочка находится в детском доме. В отношении самой Абрамович возбудили уголовное дело. Произошло это после нападения на медсестру.