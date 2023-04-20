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В 2022 году родительских прав лишили 452 жителей Омской области

20 апреля 2023, 07:41
Фото: 1MI
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Омбудсмен Ирина Касьянова также сообщила о 52 случаях изъятия детей из омских семей.

20 апреля омбудсмен Омской области Ирина Касьянова представили ежегодный доклад по итогам работы аппарата уполномоченного. Во время своего выступления она озвучила данные по количеству лишенных родительских прав человек и изъятых из семей детей.

В прошлом году родительских прав лишились 452 жителя Омской области. 254 человека ограничили в родительских правах через суд. Выяснилось, что в 2022-м увеличилось число случаев изъятия детей из семей. Известно о 52 подобных ситуациях.

В пресс-службе Уполномоченного по правам человека сообщили, что последние два года омбудсмен предлагает наделить учреждения для детей рядом полномочий органов опеки и попечительства.

Напомним, накануне Город55 писал, что органы опеки забрали пятимесячного ребенка у омского блогера Евы Абрамович. Сейчас девочка находится в детском доме. В отношении самой Абрамович возбудили уголовное дело. Произошло это после нападения на медсестру.

У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь
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#Юлия Истомина#Дети#Родители#Уполномоченный#Уполномоченный по правам человека#Омбудсмен#Происшествия#Город#Новости#Омская область#Омск#Ирина Касьянова
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