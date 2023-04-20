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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Употребление мяса в жаркую погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем

20 апреля 2023, 08:27
Елена Соломатина, врач-диетолог, предупредила, что употребление мяса в жаркую погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая риск развития рака.

Она напомнила, что пищеварение замедляется в жаркую погоду, поэтому мясо, особенно тяжелое красное мясо, может долго перевариваться и оставаться в желудке и кишечнике, что может привести к риску развития рака. Согласно эксперту, клетчатка помогает быстрее перемещать пищу и избавляться от нее, пишет Pravda.Ru.

Для уменьшения риска следует употреблять мясо в небольших порциях и делать перерывы, а также разнообразить свою диету жареными овощами в качестве гарнира.

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