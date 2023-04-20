Употребление мяса в жаркую погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Она напомнила, что пищеварение замедляется в жаркую погоду, поэтому мясо, особенно тяжелое красное мясо, может долго перевариваться и оставаться в желудке и кишечнике, что может привести к риску развития рака. Согласно эксперту, клетчатка помогает быстрее перемещать пищу и избавляться от нее, пишет Pravda.Ru.