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Труп в подъезде перепугал жителей омской многоэтажки

20 апреля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Тело мужчины обнаружили жильцы дома
На тело мужчины рано утром наткнулись жильцы дома.

В Омске следователи устанавливают причины смерти 39-летнего мужчины, тело которого нашли в подъезде дома по улице Омской, 114/3.

Все началось с того, что к силовикам позвонили перепуганные жильцы дома и рассказали, что в подъезде на одной из площадок лежит мертвый мужчина.

«Сообщение об обнаружении трупа поступило в 09:57 во вторник, 18 апреля. По заключению экспертов, следов насилия на теле не обнаружено», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Личность умершего установили сразу, им оказался житель одного из домов по улице 24-й Северной, которые ранее был трижды судим за кражи и неправомерное завладение автомобилем.

Сейчас тело омича находится в морге для вскрытия, чтобы установить причину смерти.

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#Василий Попов#Смерть#Труп#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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