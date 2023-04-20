Труп в подъезде перепугал жителей омской многоэтажки

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Омске следователи устанавливают причины смерти 39-летнего мужчины, тело которого нашли в подъезде дома по улице Омской, 114/3.
Все началось с того, что к силовикам позвонили перепуганные жильцы дома и рассказали, что в подъезде на одной из площадок лежит мертвый мужчина.
«Сообщение об обнаружении трупа поступило в 09:57 во вторник, 18 апреля. По заключению экспертов, следов насилия на теле не обнаружено», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность умершего установили сразу, им оказался житель одного из домов по улице 24-й Северной, которые ранее был трижды судим за кражи и неправомерное завладение автомобилем.
Сейчас тело омича находится в морге для вскрытия, чтобы установить причину смерти.