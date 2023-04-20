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Только 3,85% кефира на российском рынке является фальсифицированной продукцией

20 апреля 2023, 10:16
Согласно исследованию Роскачества, проведенному на кефире, закупленном в розничных магазинах, только одна марка продукции содержала растительные жиры вместо молочных.

Доля фальсифицированной продукции составила 3,85%, что опровергает миф о массовой фальсификации кефира на российском рынке. Продукция не содержала антибиотиков и крахмала, пишет газета “Известия”.

Тем не менее, на рынке все еще существуют проблемы с качеством кефира, такие как наличие кишечной палочки в продукте. В кефире марок «Асеньевская ферма» и «М-Свежесть», закупленных в онлайн-магазинах, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, возможно, в результате нарушений в производстве, транспортировке, хранении или реализации продукта.



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