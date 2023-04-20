Только 3,85% кефира на российском рынке является фальсифицированной продукцией

Тем не менее, на рынке все еще существуют проблемы с качеством кефира, такие как наличие кишечной палочки в продукте. В кефире марок «Асеньевская ферма» и «М-Свежесть», закупленных в онлайн-магазинах, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, возможно, в результате нарушений в производстве, транспортировке, хранении или реализации продукта.