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Сократили в 18 раз. Омич не смог добиться большой компенсации за сломанный нос

20 апреля 2023, 04:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичу отказались платить 600 тысяч за сломанный нос

Мужчина пытался обжаловать решение, но сделать это не удалось.

Прокуратура Омской области приняла участие в рассмотрении гражданского дела, связанного с компенсацией морального вреда. Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Местный житель получил телесные повреждения в результате драки, которая произошла 14 мая 2021 года на улице 27 Линия в городе Омске. Конфликт возник на почве личных неуважительных отношений между истцом и ответчиком. Истец получил один удар кулаком по переносице от ответчика, что в итоге повлекло за собой легкий вред его здоровью.

Пострадавший обратился в суд и потребовал взыскать с нападавшего приятеля компенсацию морального вреда на общую сумму более 600 тыс рублей, а также возмещение расходов на лечение. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск истца, вынес решение о взыскании около 33 тыс рублей с оппонента.

Однако ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу на решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения и отклонила апелляционную жалобу ответчика.

Отмечается, что на таком результате рассмотрения дела настояла областная прокуратура.

Омичка взыскала с больницы компенсацию морального вреда из-за отказа принять сына
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#Ольга Акамова#Компенсация#Нос#Сломанный нос#Суд#Решение суда#Общество#Город#Новости#Омская область
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