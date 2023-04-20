Сократили в 18 раз. Омич не смог добиться большой компенсации за сломанный нос

Местный житель получил телесные повреждения в результате драки, которая произошла 14 мая 2021 года на улице 27 Линия в городе Омске. Конфликт возник на почве личных неуважительных отношений между истцом и ответчиком. Истец получил один удар кулаком по переносице от ответчика, что в итоге повлекло за собой легкий вред его здоровью.