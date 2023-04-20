Сократили в 18 раз. Омич не смог добиться большой компенсации за сломанный нос

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Прокуратура Омской области приняла участие в рассмотрении гражданского дела, связанного с компенсацией морального вреда. Подробности дела рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Местный житель получил телесные повреждения в результате драки, которая произошла 14 мая 2021 года на улице 27 Линия в городе Омске. Конфликт возник на почве личных неуважительных отношений между истцом и ответчиком. Истец получил один удар кулаком по переносице от ответчика, что в итоге повлекло за собой легкий вред его здоровью.
Пострадавший обратился в суд и потребовал взыскать с нападавшего приятеля компенсацию морального вреда на общую сумму более 600 тыс рублей, а также возмещение расходов на лечение. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск истца, вынес решение о взыскании около 33 тыс рублей с оппонента.
Однако ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу на решение суда. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения и отклонила апелляционную жалобу ответчика.
Отмечается, что на таком результате рассмотрения дела настояла областная прокуратура.