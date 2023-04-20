Следователи проверят инцидент с избиением подростка в омской казачьей школе

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Региональный следком проводит доследственную проверку по факту избиения мальчика в казачьей кадетской школе-интернате. Об этом сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе ведомства. Поводом для проверки послужил ролик с дракой, размещенный в городских пабликах.
Предварительно известно, что видео с избиением школьника сняли в январе нынешнего года. В ролике трое кадетов повалили одного из учеников на пол, держали его за руки и били. По словам автора поста ВКонтакте, все это якобы происходило на глазах учителя.
Прокуратура Советского округа города Омска также решала проверить деятельность «Казачьей кадетской школы-интерната» имени маршала Советского союза Дмитрия Язова.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.