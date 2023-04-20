Шафранский: Низкий уровень рождаемости способствуют ускоренному внедрению технологий

Шафранский также подчеркнул, что Россия должна развивать свою научную базу в области робототехники и искусственного интеллекта, чтобы стать конкурентоспособной на международном рынке робототехнологий. В настоящее время в России уже есть ряд успешных проектов в области робототехники, однако, чтобы оставаться на передовой позиции, необходимо продолжать инвестировать в развитие этой отрасли.