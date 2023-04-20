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Шафранский: Низкий уровень рождаемости способствуют ускоренному внедрению технологий

20 апреля 2023, 10:08
Низкий уровень рождаемости и соответствующее сокращение доступной рабочей силы способствуют ускоренному внедрению технологий роботизации и автоматизации в промышленности по всему миру.

Об этом рассказал заместитель декана факультета робототехники Университета "Синергия" Константин Шафранский, пишет Pravda.Ru.

По его мнению, в России наиболее заинтересованы в применении робототехники собственники крупных предприятий, которые стремятся получать дополнительную прибыль за счет снижения себестоимости продукции, а также крупные государственные корпорации, исполняющие поручения президента РФ.

Однако, в отличие от других стран, Россия не имеет возможности получать высокую добавленную стоимость на производстве, так как структура мирового разделения труда в настоящее время не позволяет ей выполнять высокотехнологичную работу с высокой добавленной стоимостью. Поэтому наиболее перспективными областями применения робототехники в России могут стать добыча и транспортировка сырья.

Шафранский также подчеркнул, что Россия должна развивать свою научную базу в области робототехники и искусственного интеллекта, чтобы стать конкурентоспособной на международном рынке робототехнологий. В настоящее время в России уже есть ряд успешных проектов в области робототехники, однако, чтобы оставаться на передовой позиции, необходимо продолжать инвестировать в развитие этой отрасли.

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