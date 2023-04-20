Российские активы на €2 млрд были заморожены Веной по решению Минфина Австрии

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В своем твиттере Бруннер подчеркнул, что страна поддерживает западные санкции против России и что эффективное соблюдение режима санкций соответствует интересам Европы и США. Издание Die Welt сообщало, что замороженные активы ЦБ России, вероятно, будут возвращены после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет RT.
В то же время, агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.