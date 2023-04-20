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Российские активы на €2 млрд были заморожены Веной по решению Минфина Австрии

20 апреля 2023, 12:56
Министр финансов Австрии, Магнус Бруннер, объявил о замораживании финансовых активов на сумму около €2 млрд в рамках санкций против России, начиная с февраля 2022 года.

В своем твиттере Бруннер подчеркнул, что страна поддерживает западные санкции против России и что эффективное соблюдение режима санкций соответствует интересам Европы и США. Издание Die Welt сообщало, что замороженные активы ЦБ России, вероятно, будут возвращены после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет RT.

В то же время, агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

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