Российские активы на €2 млрд были заморожены Веной по решению Минфина Австрии

В своем твиттере Бруннер подчеркнул, что страна поддерживает западные санкции против России и что эффективное соблюдение режима санкций соответствует интересам Европы и США. Издание Die Welt сообщало, что замороженные активы ЦБ России, вероятно, будут возвращены после завершения конфликта на Украине. Об этом пишет RT.