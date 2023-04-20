Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких производителей

По данным ведомства, на рынке продолжаются проблемы с наличием кишечной палочки в кефире и низким содержанием дрожжей и молочнокислых бактерий, пишет ФедералПресс. Фальсифицированная продукция составила 3,85%, а в марке "Княгино" было обнаружено подмену молочного жира растительным. Бактерии группы кишечной палочки были найдены в продукции "Асеньевская ферма" и "М-Свежесть", что, возможно, связано с нарушениями санитарных норм на производстве.