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Роскачество выявило кишечную палочку в кефире нескольких производителей

20 апреля 2023, 08:12
В результате проверки кефира нескольких производителей Роскачество обнаружило кишечную палочку и фальсифицированную продукцию.

По данным ведомства, на рынке продолжаются проблемы с наличием кишечной палочки в кефире и низким содержанием дрожжей и молочнокислых бактерий, пишет ФедералПресс. Фальсифицированная продукция составила 3,85%, а в марке "Княгино" было обнаружено подмену молочного жира растительным. Бактерии группы кишечной палочки были найдены в продукции "Асеньевская ферма" и "М-Свежесть", что, возможно, связано с нарушениями санитарных норм на производстве.

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