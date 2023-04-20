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РЭО разработал экостандарт для форумов

20 апреля 2023, 14:09
Российский экологический оператор (РЭО) в рамках реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла» разработал стандарт по экологизации молодежных форумов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что второй год подряд компания и волонтеры движения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. По его словам, в 2022 году было организовано 18 крупных мероприятий, которые были экологизированы. В этом году планируется провести 25 форумов Росмолодежи, в связи с чем РЭО и разработал стандарт по экологизации, чтобы подобные события проходили по-настоящему экологично.

«Эта инструкция поможет организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для окружающей среды», — сообщил Денис Буцаев.

Стандарт по экологизации форумов был представлен на открытии сезона молодежных форумов в России. Также о нем было рассказано на «Мастерской сотрудничества» — образовательной программе для дирекций молодежных форумов.

Комментируя создание этого стандарта, PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что нужно установить определенные критерии, чтобы проводить такие мероприятия максимально экологично, снижать их углеродный след, а также прививать участникам экопривычки и делать их приверженцами осознанного потребления.

Лидер движения «Делай!» и молодежных проектов РЭО Андрей Руднев сказал, что при подготовке мероприятий по экостандартам будет организован раздельный сбор мусора, проведены ответственные закупки и разработана программа по экопросвещению участников.

В конце сезона волонтеры проверят площадки на соответствие экостандартам и составят рейтинг экологичности среди состоявшихся форумов.

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