РЭО разработал экостандарт для форумов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что второй год подряд компания и волонтеры движения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. По его словам, в 2022 году было организовано 18 крупных мероприятий, которые были экологизированы. В этом году планируется провести 25 форумов Росмолодежи, в связи с чем РЭО и разработал стандарт по экологизации, чтобы подобные события проходили по-настоящему экологично.