РЭО разработал экостандарт для форумов

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что второй год подряд компания и волонтеры движения «Делай!» выступают сквозными экологическими партнерами линейки форумов Росмолодежи. По его словам, в 2022 году было организовано 18 крупных мероприятий, которые были экологизированы. В этом году планируется провести 25 форумов Росмолодежи, в связи с чем РЭО и разработал стандарт по экологизации, чтобы подобные события проходили по-настоящему экологично.
«Эта инструкция поможет организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для окружающей среды», — сообщил Денис Буцаев.
Стандарт по экологизации форумов был представлен на открытии сезона молодежных форумов в России. Также о нем было рассказано на «Мастерской сотрудничества» — образовательной программе для дирекций молодежных форумов.
Комментируя создание этого стандарта, PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что нужно установить определенные критерии, чтобы проводить такие мероприятия максимально экологично, снижать их углеродный след, а также прививать участникам экопривычки и делать их приверженцами осознанного потребления.
Лидер движения «Делай!» и молодежных проектов РЭО Андрей Руднев сказал, что при подготовке мероприятий по экостандартам будет организован раздельный сбор мусора, проведены ответственные закупки и разработана программа по экопросвещению участников.
В конце сезона волонтеры проверят площадки на соответствие экостандартам и составят рейтинг экологичности среди состоявшихся форумов.