Пробили потолок. ДиборЭкспорт удваивает мощности после обучения на Фабрике процессов

— Это просто уникально! Я первым записался в группу, записал нашего финансового директора, всего в нее вошли порядка 12 человек разных профессий — от начальника до сварщика. В течение дня эксперты Регионального центра компетенций предоставляли нам теорию, затем практику: на «Фабрике» был смоделирован один из узлов нашего производственного процесса. Все было настолько интересно и эмоционально! Я принципиально занял позицию «слесаря», а «руководителем предприятия» в нашей группе был сварщик. Это было классно! Когда наш мозг привыкает к однообразной монотонной работе, мы перестаем задумываться о том, как можно ее упростить и оптимизировать. А здесь перед нами была поставлена строгая задача — улучшить качество и выдать определенное количество деталей с циклом в 2 минуты. За первую попытку мы сделали всего три детали, из них две бракованные. В течение дня таких попыток было три, плюс стояла задача ужаться по площади. Со 100 квадратов мы ужались до 25 квадратов, сократив, условно говоря, аренду, и сделали 10 деталей с циклом в 2 минуты, выстроив конвейерную сборку. Уже после первых 4-5 часов я подошел к экспертам РКЦ и сказал, что у меня горят глаза и я вижу такие же эмоции у моих коллег. Я спросил, можем ли мы сформировать и отправить на обучение еще 10-12 групп, на что получил положительный ответ. Так тренинги на «Фабрике процессов» прошли 105 сотрудников нашего предприятия.