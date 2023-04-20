Премьера сериала «Позывной „Журавли“ выйдет на „Иви“ 25 апреля

Актер Владимир Веревочкин рассказал, что очень любит военное кино. Он подчеркнул, что для него работа с таким сильным материалом стала огромной честью и большой ответственностью. Владимир Веревочкин также сообщил, что испытывает чувство гордости за свою роль, благодаря которой многому научился, вырос в профессиональном и духовном плане. Актер выразил благодарность всем участникам съемок за вклад в общее дело.