Премьера сериала «Позывной „Журавли“ выйдет на „Иви“ 25 апреля

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Сериал основывается на реальных событиях, которые разворачивались на Смоленском направлении фронта в 1943 году. Все четыре серии будут доступны для просмотра еще до телевизионной премьеры фильма на канале НТВ.
«Мы все привыкли к сильному, проникновенному советскому кино на тему Великой Отечественной войны. Повторить его невозможно — да и не нужно. Важно, что современное поколение продолжает размышлять о войне: читать, писать сценарии, снимать фильмы на своем киноязыке», — заявил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.
В сериале снимались актеры Владимир Веревочкин, Александр Бухаров, Игорь Угольников, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Сергей Чирков, Дмитрий Белоцерковский, Александр Обласов, Марк Вдовин, Бесо Гатаев, Сергей Пускепалис, Глеб Бочков, Степан Лапин, Марк-Малик Мурашкин, Николай Самсонов, Мария Звонарёва, Ульяна Лукина.
Актер Владимир Веревочкин рассказал, что очень любит военное кино. Он подчеркнул, что для него работа с таким сильным материалом стала огромной честью и большой ответственностью. Владимир Веревочкин также сообщил, что испытывает чувство гордости за свою роль, благодаря которой многому научился, вырос в профессиональном и духовном плане. Актер выразил благодарность всем участникам съемок за вклад в общее дело.
Режиссер, актер, автор сценария и продюсер проекта Игорь Угольников, рассказывая о фильме, сосредоточился на миссии фронтовых разведчиков. Называя их бойцами невидимого фронта, он указал, что для этих людей война означала ежедневную схватку со смертью. Угольников с восхищением оценил вклад разведки в общую победу и отметил, насколько важно рассказывать молодежи о подвигах дедов.