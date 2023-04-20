Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Изображение материала

Потеплеет до + 18. Выходные в Омске будут дождливыми и ветреными

20 апреля 2023, 11:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

На выходных омичей ждет теплая, но дождливая погода

Синоптики сделали прогноз погоды на ближайшие дни.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни. В город приходит долгожданное потепление, единственный минус — ожидаются осадки в виде дождя.

Уже завтра, 21 апреля, температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, при прояснении до -10. Днем воздух прогреется + 9…+14 градусов. В пятницу подует южный, юго-восточный ветер, порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В субботу, 22 апреля, ночью столбики термометра будут показывать -4…+1 градус, днем потеплеет до +12…+17 градусов.

Фото: Скриншот с сайта Обь-Иртышского УГМС

Продолжит теплеть и в воскресенье, 23 апреля. Ночью температура будет +1…+6 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.

А вот без зонтиков на улицу лучше не выходить. Все три дня будет идти небольшой дождь.

Напомним, что сегодня в пресс-службе регионального минприроды рассказали, что в Омской области собираются ввести режим «черного неба». НМУ ожидаются с 22 часов 20.04.2023 до 10 часов 21.04.2023.

«Вонь стоит день через день». В Омске планируют ввести режим «черного неба»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Прогноз погоды#Потепление#Дожди#Ветер#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Сегодня, 10:19
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
Сегодня, 04:13
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Сегодня, 07:03
Щепки летят. В Омске срубят сотни деревьев и кустарников
Сегодня, 08:28
Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут
Сегодня, 04:22