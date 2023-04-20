Потеплеет до + 18. Выходные в Омске будут дождливыми и ветреными

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие дни. В город приходит долгожданное потепление, единственный минус — ожидаются осадки в виде дождя.
Уже завтра, 21 апреля, температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, при прояснении до -10. Днем воздух прогреется + 9…+14 градусов. В пятницу подует южный, юго-восточный ветер, порывы будут достигать 15 метров в секунду.
В субботу, 22 апреля, ночью столбики термометра будут показывать -4…+1 градус, днем потеплеет до +12…+17 градусов.
Продолжит теплеть и в воскресенье, 23 апреля. Ночью температура будет +1…+6 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.
А вот без зонтиков на улицу лучше не выходить. Все три дня будет идти небольшой дождь.
Напомним, что сегодня в пресс-службе регионального минприроды рассказали, что в Омской области собираются ввести режим «черного неба». НМУ ожидаются с 22 часов 20.04.2023 до 10 часов 21.04.2023.