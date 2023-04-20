Операторы связи предупреждают о возможном росте цен на тарифы

По данным письма, раньше присоединение базовых станций обходилось в 30-50 тысяч рублей, а сейчас - в 50-60 тысяч, пишет ФедералПресс. Повышение стоимости связано с законом, принятым в июле 2022 года, и сильно повысило финансовую нагрузку на операторов связи, что может привести к росту цен для конечных потребителей услуги. Тарифы на сотовую связь уже выросли на 10 % в прошлом году, а в 2023 году могут подняться еще на 10-15 %.