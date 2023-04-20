Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Операторы связи предупреждают о возможном росте цен на тарифы

20 апреля 2023, 08:15
Три крупнейших оператора связи в РФ направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву, в котором сообщили о росте стоимости присоединения оборудования к электросетям, что может привести к повышению цен на тарифы мобильной связи.

По данным письма, раньше присоединение базовых станций обходилось в 30-50 тысяч рублей, а сейчас - в 50-60 тысяч, пишет ФедералПресс. Повышение стоимости связано с законом, принятым в июле 2022 года, и сильно повысило финансовую нагрузку на операторов связи, что может привести к росту цен для конечных потребителей услуги. Тарифы на сотовую связь уже выросли на 10 % в прошлом году, а в 2023 году могут подняться еще на 10-15 %.

Подпишитесь
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Сегодня, 10:19
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
Сегодня, 04:13
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Сегодня, 07:03
Щепки летят. В Омске срубят сотни деревьев и кустарников
Сегодня, 08:28
Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут
Сегодня, 04:22