Омский завод смазочных материалов провел экологическую акцию в «Птичьей гавани»

Перед весенне-летним сезоном сотрудники Омского завода смазочных материалов вместе со специалистами «Птичьей гавани» убрали и благоустроили одну из главных рекреационных зон в северной части парка, созданную на естественном природном ландшафте. Эта территория, как и весь парк, является важным участком в период миграции птиц, некоторые из видов занесены в Красную книгу Омской области и России. В «Птичьей гавани» наблюдать за редкими представителями орнитофауны можно в естественных природных условиях. Ежегодно уникальный экологический объект посещают тысячи жителей и гостей Омска. Акция прошла при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и стала еще одним этапом масштабного волонтерского просветительского проекта ОЗСМ.