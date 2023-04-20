Омский завод смазочных материалов провел экологическую акцию в «Птичьей гавани»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Акция стала очередным мероприятием эколого-просветительского проекта ОЗСМ, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и направлен на поддержку и развитие значимого для городской экологии объекта.
Перед весенне-летним сезоном сотрудники Омского завода смазочных материалов вместе со специалистами «Птичьей гавани» убрали и благоустроили одну из главных рекреационных зон в северной части парка, созданную на естественном природном ландшафте. Эта территория, как и весь парк, является важным участком в период миграции птиц, некоторые из видов занесены в Красную книгу Омской области и России. В «Птичьей гавани» наблюдать за редкими представителями орнитофауны можно в естественных природных условиях. Ежегодно уникальный экологический объект посещают тысячи жителей и гостей Омска. Акция прошла при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и стала еще одним этапом масштабного волонтерского просветительского проекта ОЗСМ.
Ранее совместно со специалистами «Птичьей гавани» сотрудники завода провели серию мастер-классов и экологических уроков для детей, помогли расширить информационную инфраструктуру парка и выпустили первый справочник орнитофауны «Птичьей гавани». Одним из значимых этапов проекта стало создание цифрового интерактивного путеводителя, рассказывающего об уникальных птицах, которых можно встретить на территории региона. Благодаря современным технологиям пользователи могут не только узнать интересную информацию о различных представителях орнитофауны, но и услышать их пение и понаблюдать за поведением в естественной среде обитания.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Мероприятия, направленные на сохранение природы и популяризацию бережного отношения к ресурсам, — важная часть волонтерской работы нашего предприятия. Мы ведем ее в партнерстве с ключевыми для Омска экологическими объектами. Много лет в их числе был Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе, а сегодня это уникальный природный парк „Птичья гавань“».
Александр Сердюков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области:
«Волонтерские инициативы Омского завода смазочных материалов в сфере сохранения окружающей среды — хороший пример неравнодушного и ответственного подхода к сохранению уникальных природных ресурсов родного региона. Экологические мероприятия, просветительские и образовательные акции, и такая помощь по благоустройству парка, которую сегодня организовали волонтеры, помогают в одном из главных — в формировании высокой экологической культуры для всех жителей Омской области».
«Газпромнефть-СМ» активный участник развития экологических технологий в промышленности, постоянно совершенствует политику в области промышленной и экологической безопасности. Предприятие ответственно выстраивает стратегию природопользования и опирается на эффективную систему экологического менеджмента, последовательное внедрение лучших мировых практик в области техники, технологий и управления.
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.
«Птичья гавань» — природный парк, расположенный на пути миграции большого количества различных видов птиц. Находится в городской черте Омска, имеет статус особо охраняемой территории регионального значения. Во время осенних перелетов в парке останавливается более 100 видов птиц, 16 из которых занесены в Красную книгу России и Омской области.