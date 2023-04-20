Омский меценат Козубенко подарил картину «Битва при реке Калалах» музею Тавриды

Posted 20 апреля 2023, 08:41
Published 20 апреля 2023, 08:41
Modified 20 апреля 2023, 08:43
Updated 20 апреля 2023, 08:43
Известный российский меценат Сергей Козубенко, который стал инициатором проекта Аллея олимпийских чемпионов в Омске, передал центральному музею Тавриды приобретенную на свои средства картину художника Олега Маслова «Битва при реке Калалах».
Меценат находится в Крыму и 19 апреля посетил отрывшуюся там выставку к 240-летию издания манифеста российский императрицы Екатерины Второй о присоединении полуострова к России.
Подаренная Сергеем Козубенко картина стала центральной частью экспозиции в музее Тарриды. Художник Олег Маслов посвятил ее победе войска казаков под предводительством атамана М. И. Платова над османскими войсками в битве в 1774 году.
«Для меня большая честь иметь возможность — в канун знаменательной даты —преподнести музею Тавриды это художественно-историческое полотно. Очень символично, что битва, изображённая на картине, произошла за 9 лет до издания манифеста, подобно тому, как в этом году, в нашей современной истории, мы отмечаем 9-летие возвращения Крыма в состав Российской Федерации», — отметил меценат.
За преподнесенный подарок Сергея Козубенко поблагодарили министр культуры республики Крым Татьяна Манежина, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и действительный член императорского палестинского общества Сергей Кот.
Напомним, что планы по созданию Аллеи олимпийских чемпионов в Омске впервые озвучили в августе 2022 года. Над созданием бюстов трудится российский скульптор Сергей Полегаев, а портреты пишет олимпийских чемпионов пишет художник Никас Сафронов.