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Posted 20 апреля 2023, 08:41

Published 20 апреля 2023, 08:41

Modified 20 апреля 2023, 08:43

Updated 20 апреля 2023, 08:43

Омский меценат Козубенко подарил картину «Битва при реке Калалах» музею Тавриды

20 апреля 2023, 08:41
Инициатор проекта Аллея олимпийских чемпионов в Омске посетил открывшуюся в Крыму выставку к 240-летию издания манифеста о присоединении полуострова к России.

Известный российский меценат Сергей Козубенко, который стал инициатором проекта Аллея олимпийских чемпионов в Омске, передал центральному музею Тавриды приобретенную на свои средства картину художника Олега Маслова «Битва при реке Калалах».

Меценат находится в Крыму и 19 апреля посетил отрывшуюся там выставку к 240-летию издания манифеста российский императрицы Екатерины Второй о присоединении полуострова к России.

Подаренная Сергеем Козубенко картина стала центральной частью экспозиции в музее Тарриды. Художник Олег Маслов посвятил ее победе войска казаков под предводительством атамана М. И. Платова над османскими войсками в битве в 1774 году.

«Для меня большая честь иметь возможность — в канун знаменательной даты —преподнести музею Тавриды это художественно-историческое полотно. Очень символично, что битва, изображённая на картине, произошла за 9 лет до издания манифеста, подобно тому, как в этом году, в нашей современной истории, мы отмечаем 9-летие возвращения Крыма в состав Российской Федерации», — отметил меценат.

За преподнесенный подарок Сергея Козубенко поблагодарили министр культуры республики Крым Татьяна Манежина, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и действительный член императорского палестинского общества Сергей Кот.

Напомним, что планы по созданию Аллеи олимпийских чемпионов в Омске впервые озвучили в августе 2022 года. Над созданием бюстов трудится российский скульптор Сергей Полегаев, а портреты пишет олимпийских чемпионов пишет художник Никас Сафронов.

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