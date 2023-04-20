Невозможно ходить. Омичи пожаловались на затопленный тротуар в Ленинском округе

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:02
Местные жители опубликовали вчера вечером в паблике «ЧП Омск» жалобу на коммунальные неудобства. Автор поста рассказал, что в районе улицы Воронина течет канализация.
Омич запечатлел пешеходную дорожку, по которой невозможно ходить. Тротуар выглядит так, словно там прошел сильнейший ливень. В пресс-центре администрации рассказали Городу55, что произошло повреждение на сетях «ОмскВодоканала».
«Каким-то образом бутылка попала в дренаж. Ее вытащили, обнаружили небольшое повреждение. Сегодня запланированы работы по ремонту», — прокомментировали в мэрии.
В «ОмскВодоканале» же решили сначала эту информацию опровергнуть, заявив, что на улице Воронина они не занимаются обслуживанием сетей. Позже пресс-служба дала следующий комментарий:
«Там повреждение сети водопровода. У нас заявка в работе, в настоящее время выхода воды нет».
Под постом в комментариях горожане также рассказали об ужасной вони на перекрестке 6-й Красноармейской и Кутузова. Там, по словам местных жителей, тротуар также залит водой.
«Не переживайте, придет зима, все замерзнет и будет каток», — подбодрил автора поста и остальных местных жителей один из пользователей.