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Невозможно ходить. Омичи пожаловались на затопленный тротуар в Ленинском округе

20 апреля 2023, 06:00
Фото: скриншот с видео паблика "ЧП Омск"

В Омске сточные воды залили пешеходный тротуар

Проблема возникла в Ленинском административном округе.

Местные жители опубликовали вчера вечером в паблике «ЧП Омск» жалобу на коммунальные неудобства. Автор поста рассказал, что в районе улицы Воронина течет канализация.

Фото: Скриншот с паблика "ЧП Омск"

Омич запечатлел пешеходную дорожку, по которой невозможно ходить. Тротуар выглядит так, словно там прошел сильнейший ливень. В пресс-центре администрации рассказали Городу55, что произошло повреждение на сетях «ОмскВодоканала».

«Каким-то образом бутылка попала в дренаж. Ее вытащили, обнаружили небольшое повреждение. Сегодня запланированы работы по ремонту», — прокомментировали в мэрии.

В «ОмскВодоканале» же решили сначала эту информацию опровергнуть, заявив, что на улице Воронина они не занимаются обслуживанием сетей. Позже пресс-служба дала следующий комментарий:

«Там повреждение сети водопровода. У нас заявка в работе, в настоящее время выхода воды нет».

Под постом в комментариях горожане также рассказали об ужасной вони на перекрестке 6-й Красноармейской и Кутузова. Там, по словам местных жителей, тротуар также залит водой.

«Не переживайте, придет зима, все замерзнет и будет каток», — подбодрил автора поста и остальных местных жителей один из пользователей.
Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Алина Ясинская#Коммунальная авария#ОмскВодоканал#Сточные воды#Канализация#Жалобы#Город#Общество#Новости#Омск
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