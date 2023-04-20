Нелегалы на стройке, новый ТЦ у «Меги» и нехватка водителей автобусов. Омск сегодня

Руководитель дептранса городской администрации Вадим Кормилец рассказал, сколько в Омске не хватает водителей общественного транспорта. Наиболее сложная ситуация в настоящий момент наблюдается с водителями автобусов. Из 997 необходимых сотрудников работают только 769 человек. Получается, что свободными остаются 228 рабочих мест. Также ищут 21 водителя трамваев и 66 водителей троллейбусов. Кормилец уточнил, что водители общественного транспорта могут рассчитывать на среднюю зарплату в 50 тысяч рублей.