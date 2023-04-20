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Нелегалы на стройке, новый ТЦ у «Меги» и нехватка водителей автобусов. Омск сегодня

20 апреля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии «Города55».

Новость № 1.На одной из строек в Кировском округе задержали 81 нелегального мигранта

Во время совместного рейда сотрудников регионального УМВД, ФСБ и Росгвардии на одной из строек на Левобережье Омска нашли 81 иностранного гражданина. Задержанные гастарбайтеры работали с нарушением миграционного законодательства. В итоге на нарушителей составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность.

На омской стройке задержали 81 нелегального мигранта
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Новость № 2. В Омске рядом с «Мегой» планируют построить еще один торговый центр

Департамент архитектуры и градостроительства объявил аукцион на поиск арендатора для земельного участка на Бульваре Архитекторов. На земле площадью более 23 тысяч квадратных метров можно построить торговый центр или торгово-развлекательный комплекс. Стоимость годовой аренды — 8,8 млн рублей. Победитель аукциона сможет распоряжаться земельным участком 10 лет и 8 месяцев. Правда, по соседству уже есть «Мега», гипермаркет «Триумф вкуса» и несколько автоцентров.

В Омске участок на Бульваре Архитекторов отдают под строительство торгового центра
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Новость № 3. В Омске ищут более 200 водителей автобусов

Руководитель дептранса городской администрации Вадим Кормилец рассказал, сколько в Омске не хватает водителей общественного транспорта. Наиболее сложная ситуация в настоящий момент наблюдается с водителями автобусов. Из 997 необходимых сотрудников работают только 769 человек. Получается, что свободными остаются 228 рабочих мест. Также ищут 21 водителя трамваев и 66 водителей троллейбусов. Кормилец уточнил, что водители общественного транспорта могут рассчитывать на среднюю зарплату в 50 тысяч рублей.

В Омске не хватает больше 200 водителей автобусов
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#Юлия Истомина#Итоги дня#Мигранты#Полиция#Строительство#Торговый центр#Земельный участок#Водитель#Общественный транспорт#Город#Общество#Новости#Вадим Кормилец
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