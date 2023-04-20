Нелегалы на стройке, новый ТЦ у «Меги» и нехватка водителей автобусов. Омск сегодня

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Новость № 1.На одной из строек в Кировском округе задержали 81 нелегального мигранта
Во время совместного рейда сотрудников регионального УМВД, ФСБ и Росгвардии на одной из строек на Левобережье Омска нашли 81 иностранного гражданина. Задержанные гастарбайтеры работали с нарушением миграционного законодательства. В итоге на нарушителей составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность.
Новость № 2. В Омске рядом с «Мегой» планируют построить еще один торговый центр
Департамент архитектуры и градостроительства объявил аукцион на поиск арендатора для земельного участка на Бульваре Архитекторов. На земле площадью более 23 тысяч квадратных метров можно построить торговый центр или торгово-развлекательный комплекс. Стоимость годовой аренды — 8,8 млн рублей. Победитель аукциона сможет распоряжаться земельным участком 10 лет и 8 месяцев. Правда, по соседству уже есть «Мега», гипермаркет «Триумф вкуса» и несколько автоцентров.
Новость № 3. В Омске ищут более 200 водителей автобусов
Руководитель дептранса городской администрации Вадим Кормилец рассказал, сколько в Омске не хватает водителей общественного транспорта. Наиболее сложная ситуация в настоящий момент наблюдается с водителями автобусов. Из 997 необходимых сотрудников работают только 769 человек. Получается, что свободными остаются 228 рабочих мест. Также ищут 21 водителя трамваев и 66 водителей троллейбусов. Кормилец уточнил, что водители общественного транспорта могут рассчитывать на среднюю зарплату в 50 тысяч рублей.