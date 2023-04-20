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На трех трассах Омской области ввели запрет на движение большегрузов

20 апреля 2023, 08:26
Фото: Город55
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Ограничение будет действовать в течение месяца.

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на нескольких дорогах Омской области запрещено ездить грузовикам весом больше 10 тонн. Большегрузам нельзя ездить по трем направлениям:

  • Большие Уки — Тевриз в Большеуковском и Тевризском районах. Объехать можно по дорогам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск и на участке Тара — Усть-Ишим;
  • Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области в Усть-Ишимском районе. Объехать можно по дорогам Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай, Вагай — Дубровное — Абаул;
  • Усть-Ишим — Фокино в Усть-Ишимском районе Омской области. Объехать можно по дорогам Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, Абатское — Викулово, Викулово — Каргалы — Серебрянка.

Региональный минтранс делает исключение для автобусов, выполняющих пассажирские перевозки, машин, которые перевозят продукты, лекарства, семена, удобрения, корм, животных, топливо, смазочные материалы и масла. Запрет также не касается спецтехники, транспортирующей грузы для ликвидации ЧС и происшествий, дорожное оборудование и материалы. Ограничение для грузовиков весом больше 10 тонн снимут 19 мая 2023 года.

Ранее Город55 писал о перекрытии части улиц в Родительский день. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта. Где именно запретят проезд, можно прочитать здесь. Кроме того, на пять месяцев перекроют улицу Красных Зорь.

В Омске на пять месяцев запретят проезд на улице Красных Зорь
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#Алина Ясинская#Большегруз#Грузовик#Трасса#Транспорт#Новости#Минтранс#Омская область
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