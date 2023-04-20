На трех трассах Омской области ввели запрет на движение большегрузов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на нескольких дорогах Омской области запрещено ездить грузовикам весом больше 10 тонн. Большегрузам нельзя ездить по трем направлениям:
Региональный минтранс делает исключение для автобусов, выполняющих пассажирские перевозки, машин, которые перевозят продукты, лекарства, семена, удобрения, корм, животных, топливо, смазочные материалы и масла. Запрет также не касается спецтехники, транспортирующей грузы для ликвидации ЧС и происшествий, дорожное оборудование и материалы. Ограничение для грузовиков весом больше 10 тонн снимут 19 мая 2023 года.
Ранее Город55 писал о перекрытии части улиц в Родительский день. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта. Где именно запретят проезд, можно прочитать здесь. Кроме того, на пять месяцев перекроют улицу Красных Зорь.