На трех трассах Омской области ввели запрет на движение большегрузов

Ранее Город55 писал о перекрытии части улиц в Родительский день. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта. Где именно запретят проезд, можно прочитать здесь. Кроме того, на пять месяцев перекроют улицу Красных Зорь.