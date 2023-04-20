Мать педофила-учителя в Свердловской области была директором школы

Также он встречался с другой школьницей в 2021 году и занимался с ней непотребствами в своей квартире в течение полутора лет, пишет ФедералПресс. Оказалось, что мать Василия была директором школы в то время, когда он занимался преступными действиями прямо на территории учебного заведения. В настоящее время на Василия заведено шесть уголовных дел, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и принуждение к сношению. Мужчина находится на домашнем аресте. Следственный комитет пока не комментирует ситуацию.