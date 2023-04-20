Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Мать педофила-учителя в Свердловской области была директором школы

20 апреля 2023, 08:13
Василий, преподававший английский в школе, начал встречаться с одной из учениц в 2019 году. Он занимался с ней непристойностями прямо в учительской и после расставания продолжал присылать ей интимные фотографии и угрожать рассказать всем об их связи.

Также он встречался с другой школьницей в 2021 году и занимался с ней непотребствами в своей квартире в течение полутора лет, пишет ФедералПресс. Оказалось, что мать Василия была директором школы в то время, когда он занимался преступными действиями прямо на территории учебного заведения. В настоящее время на Василия заведено шесть уголовных дел, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и принуждение к сношению. Мужчина находится на домашнем аресте. Следственный комитет пока не комментирует ситуацию.

Подпишитесь
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Сегодня, 10:19
Александр Ушаков официально выбыл из числа совладельцев радиозавода имени Попова
Вчера, 11:18
Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ
Сегодня, 04:13
Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака
Сегодня, 07:03
Щепки летят. В Омске срубят сотни деревьев и кустарников
Сегодня, 08:28
Аварийные дома по Камерному переулку, на которые жаловались омичи, все-таки снесут
Сегодня, 04:22