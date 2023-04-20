Кто кусает за бочок. В омском Большереченском зоопарке появились на свет волчата

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
В Большереченском зоопарке у волчицы Малышки родились два волчонка, серого и черного окраса, рассказали накануне, 19 апреля, сотрудники зоопарка.
«Наша новоиспеченная мамочка Малышка храбро охраняет свое чудо. А кое-кто уже открыл глазки и с царственным спокойствием взирает на мир. У волчьей семьи строгие законы: утвержденный порядок приема пищи, почтение к маленьким и старым, соблюдение иерархии и многое другое. Вожак стаи никогда не будет участвовать в „женских“ разборках: это удел альфа-самки», — сообщили подробности в Большереченском зоопарке.
Ранее Город55 рассказывал, что в конном клубе «Карусель» в парке имени 30-летия ВЛКСМ появился на свет жеребенок по кличке Бублик. В конном клубе опубликовали фотографии малыша: