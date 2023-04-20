Самолеты Boeing 737-800 будут отправляться в столицу Дагестана два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Примерное время в пути — четыре часа. В расписании при этом уточняется, что 4, 14, 21 и 28 мая рейсы отменены. Пассажиры омского аэропорта смогут летать в Махачкалу вплоть до середины осени. Последний рейс «Северный ветер» выполнит 1 октября.