Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В летнем расписании омского аэропорта на 2023 год появилась информация о новом рейсе. Авиакомпания «Северный ветер» с конца апреля будет заниматься перевозкой пассажиров в Махачкалу. Первый рейс состоится 30 числа.
Самолеты Boeing 737-800 будут отправляться в столицу Дагестана два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Примерное время в пути — четыре часа. В расписании при этом уточняется, что 4, 14, 21 и 28 мая рейсы отменены. Пассажиры омского аэропорта смогут летать в Махачкалу вплоть до середины осени. Последний рейс «Северный ветер» выполнит 1 октября.
Самые дешевые билеты на момент публикации можно купить на сайте перевозчика за 5 тыс рублей.
Напомним, что с 1 июня из Омска будет возможно улететь в Горно-Алтайск. Рейсы сделают субсидированными, то есть авиабилеты сделают льготными по специальному сниженному тарифу.