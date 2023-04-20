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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

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Из Омска запускают рейс в столицу Дагестана

20 апреля 2023, 04:27
Фото: Город55
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Первый вылет запланирован на конец этого месяца.

В летнем расписании омского аэропорта на 2023 год появилась информация о новом рейсе. Авиакомпания «Северный ветер» с конца апреля будет заниматься перевозкой пассажиров в Махачкалу. Первый рейс состоится 30 числа.

Самолеты Boeing 737-800 будут отправляться в столицу Дагестана два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Примерное время в пути — четыре часа. В расписании при этом уточняется, что 4, 14, 21 и 28 мая рейсы отменены. Пассажиры омского аэропорта смогут летать в Махачкалу вплоть до середины осени. Последний рейс «Северный ветер» выполнит 1 октября.

Фото: Скриншот с сайта авиакомпании "Северный ветер"

Самые дешевые билеты на момент публикации можно купить на сайте перевозчика за 5 тыс рублей.

Напомним, что с 1 июня из Омска будет возможно улететь в Горно-Алтайск. Рейсы сделают субсидированными, то есть авиабилеты сделают льготными по специальному сниженному тарифу.

В Омске с 1 июня запустят авиарейсы в Горно-Алтайск
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#Алина Ясинская#Рейс#Махачкала#Омский аэропорт#Общество#Транспорт#Новости#Омск
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