Депутаты областного парламента обсудили введение штрафов в случае размещения сезонных аттракционов, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов или других средств для активного отдыха в местах для этого непредназначенных. За нарушение гражданам будет грозить штраф в размере от 1 до 2 тыс рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тыс рублей. За повторное игнорирование правил в течение года также планируется взыскивать деньги.