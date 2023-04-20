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Еще больше парковок. В Омске оборудуют 900 площадок для электросамокатов

20 апреля 2023, 10:32
Фото: Город55
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В Омске обустроят больше 900 парковок для электросамокатов

Пока что согласовано 59 мест для парковки двухколесного транспорта.

На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области было поднято много вопросов. В том числе законопроект, согласно которому кодекс Омской области об административных правонарушениях может быть дополнен. Изменения могут коснутся электросамокатчиков и предпринимателей, ведущих бизнес в этой сфере.

Депутаты областного парламента обсудили введение штрафов в случае размещения сезонных аттракционов, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов или других средств для активного отдыха в местах для этого непредназначенных. За нарушение гражданам будет грозить штраф в размере от 1 до 2 тыс рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тыс рублей. За повторное игнорирование правил в течение года также планируется взыскивать деньги.

У некоторых участников обсуждения возникли сомнения по поводу того, стоит ли вводить новые штрафы для бизнеса в этом случае. Мэр Омска Сергей Шелест в свою очередь заявил, что администрация не намерена вступать в конфликт с предпринимателями.

«Совместно с владельцами самокатов будем определять места, удобные для омичей, и обозначать их. У нас нет цели кошмарить бизнес, работаем в тесном взаимодействии с предпринимателями. Жестких санкций ни к тому, кто ездит на самокатах, ни к тем, кто предоставляет транспорт, не планируется. Мы должны просто соблюсти меры безопасности и навести порядок», — сказал градоначальник.

Известно, что в городе точно появится 59 парковок для электросамокатов. В планах увеличить количество мест размещения двухколесного транспорта до 905 участков. Таким образом у 1600 электросамокатов будут места на специально подготовленных для них парковках. Законопроект по итогу принят депутатами к рассмотрению.

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#Алина Ясинская#Электросамокат#Парковка#Административный штраф#Город#Транспорт#Общество#Новости#Омск
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