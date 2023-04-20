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Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ

20 апреля 2023, 04:13
Фото: 1MI
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Теперь «Центром содержания и хранения имущества» руководит врио Михаил Булыго.

В бюджетном учреждении города Омска «Центр содержания и хранения имущества» сменилось руководство. До 19 апреля БУ руководила Елена Фомина, теперь же назначен исполняющий обязанности директора Михаил Булыго.

ЦСХИ занимается управлением муниципальным недвижимым имуществом. К нему сейчас присоединяют другое бюджетное учреждение — «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», так что функционал расширится: «Центр содержания» будет еще и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками.

Отметим, что Фомина на днях была назначена генеральным директором МУПа «Муниципальные рынки». По-видимому, в связи с этим она и оставила пост в ЦСХИ.

 

Гендиректором «Муниципальных рынков» Омска стала Елена Фомина
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#Николай Эйхвальд#Бюджетные учреждения#Муниципальные рынки#ЦСХИ#Город#Новости#Елена Фомина
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