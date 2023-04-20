Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В бюджетном учреждении города Омска «Центр содержания и хранения имущества» сменилось руководство. До 19 апреля БУ руководила Елена Фомина, теперь же назначен исполняющий обязанности директора Михаил Булыго.
ЦСХИ занимается управлением муниципальным недвижимым имуществом. К нему сейчас присоединяют другое бюджетное учреждение — «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», так что функционал расширится: «Центр содержания» будет еще и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками.
Отметим, что Фомина на днях была назначена генеральным директором МУПа «Муниципальные рынки». По-видимому, в связи с этим она и оставила пост в ЦСХИ.