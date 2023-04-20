Елена Фомина ради «Муниципальных рынков» ушла из ЦСХИ

ЦСХИ занимается управлением муниципальным недвижимым имуществом. К нему сейчас присоединяют другое бюджетное учреждение — «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», так что функционал расширится: «Центр содержания» будет еще и нанимать рекламные агентства для украшения города перед праздниками.