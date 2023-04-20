Эффект «Чистого воздуха» должен оценивать не человек, а приборы контроля выбросов

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
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Updated Сегодня, 15:26
19 апреля в Госдуме состоялся «правительственный час» на тему природопользования, охраны окружающей среды и реформы в сфере обращения с ТКО. Вице-премьер Виктория Абрамченко доложила об основных результатах нацпроекта «Экология» и ответила на вопросы депутатов. В частности, они поинтересовались у вице-премьера, какой эффект планируется от оснащения предприятий системами автоматического контроля выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
«Президент поручил в рамках исполнения проекта „Чистый воздух“ максимально снизить участие человека в оценке эффекта реализации мероприятий данного федерального проекта. Наша задача — получать объективную информацию от предприятий-загрязнителей, минуя человека в процессе передачи этих данных. Поэтому и были приняты необходимые изменения в законодательство, для того, чтобы перейти к автоматическим системам контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу», — заявила Абрамченко.
Напомним, Омск находится в списке промышленных городов, которые участвуют в эксперименте по квотированию выбросов. В списке предприятий-участников «Чистого воздуха» — АО «ТГК-11», АО «Омскводоканал», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «Омский каучук», ООО «Омсктехуглерод», АО «Транснефть — Западная Сибирь», АО «Омск РТС», АО «Омскшина», АО «Первая грузовая компания», ООО «Полиом» и другие. Сегодня в Госдуме принят закон, согласно которому большинство из них в рамках проекта должны до конца 2025 года быть оснащены датчиками контроля выбросов, так как имеют квотируемые объекты 1 и 2 категории негативного воздействия на среду. Для этих предприятий устанавливается обязанность достигать конкретных целевых показателей в рамках эксперимента по квотированию. Нарушение повлечет административную ответственность.
По словам Абрамченко, где-то основная проблема — выбросы промышленных предприятий, как, например, в Норильске, Череповце или Новокузнецке, но в Омске это — объекты генерации. Однако сейчас из всех предприятий-участников «Чистого воздуха» в нашем городе экоданные в Росприроднадзор передает только Омский нефтезавод.
«Светлана Геннадьевна Радионова (руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — Прим. ред.) уже получает как орган контроля и надзора от некоторых предприятий-загрязнителей информацию, минуя человека, минуя посредника от этого предприятия, о загрязняющих выбросах. Например, это „Газпром нефть“ в Омске и в Москве. Есть предприятия (Липецкий металлургический комбинат), которые самостоятельно готовы оснащать свои стационарные источники выбросов соответствующими системами контроля», — отметила вице-премьер.
Оснащение датчиками в рамках проекта «Чистый воздух» планируется с 2025 по 2027 годы. При этом, по оценкам экспертов, к 2030 году такими приборами нужно еще оснастить более шести тысяч предприятий 1 категории.
Абрамченко отметила, что Министерство промышленности ведет системную работу по созданию отечественных мощностей для производства достаточного количества автоматических систем контроля.
«Министерство промышленности дополнительно завершает формирование отдельного федерального проекта по созданию автоматических средств контроля. На это министерством предусмотрено выделение дополнительно больше 10 млрд рублей», — рассказала Виктория Абрамченко.
Также она назвала две компании, которые уже сегодня выпускают системы автоматического контроля — это «Евротехлаб» в Санкт-Петербурге и «МС сервис» в Казани. Их датчики можно размещать на стационарных источниках выбросов.