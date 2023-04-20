Эффект «Чистого воздуха» должен оценивать не человек, а приборы контроля выбросов

Напомним, Омск находится в списке промышленных городов, которые участвуют в эксперименте по квотированию выбросов. В списке предприятий-участников «Чистого воздуха» — АО «ТГК-11», АО «Омскводоканал», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО «Омский каучук», ООО «Омсктехуглерод», АО «Транснефть — Западная Сибирь», АО «Омск РТС», АО «Омскшина», АО «Первая грузовая компания», ООО «Полиом» и другие. Сегодня в Госдуме принят закон, согласно которому большинство из них в рамках проекта должны до конца 2025 года быть оснащены датчиками контроля выбросов, так как имеют квотируемые объекты 1 и 2 категории негативного воздействия на среду. Для этих предприятий устанавливается обязанность достигать конкретных целевых показателей в рамках эксперимента по квотированию. Нарушение повлечет административную ответственность.