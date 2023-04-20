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Американку приговорили к принудительным работам за поджог дорогих автомобилей

20 апреля 2023, 08:09
Елена Сергеева, гражданка США, которая стала известна своими поджогами машин в Екатеринбурге, была приговорена судом к принудительным работам.

Орджоникидзевский райсуд вынес приговор в виде одного года и семи месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, пишет ФедералПресс. Не уточняется, были ли поданные потерпевшими гражданскими исками. Суд приговорил Сергееву за три успешных поджога и один провалившийся. Сообщается, что она поджигала имущество своего брата, а также риелтора, которого обвиняла в сговоре с братом. Один из самых известных ее поджогов был автомобиль стоимостью более 3 млн рублей, в котором она нарядилась в парик и наклеила усы. Сергеева находилась под домашним арестом до суда, после чего была заключена в СИЗО.

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