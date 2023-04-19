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Юрист прокомментировал разъяснения ВС РФ об ответственности за оскорбление власти

19 апреля 2023, 06:50
Разъяснения Верховного суда о уголовной ответственности за оскорбление чиновников в Сети не содержат ничего нового. Об этом сообщил председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

По словам адвоката, ранее Интернет уже рассматривался как общественное место, где оскорбления могут попадать под уголовную ответственность. Он также добавил, что возбудить дело по такому поводу может только частное обвинение, а не государство. Кроме того, эксперт напомнил, что до этих разъяснений уже были случаи возбуждения дел по оскорблению, а также гражданские производства, пишет Pravda.Ru.

В свою очередь, Верховный суд России напомнил об уголовной ответственности за оскорбление представителей власти, подчеркнув, что оскорбление должно быть публичным, затрагивать личностные и профессиональные качества чиновника и выражаться в неприличной форме.

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