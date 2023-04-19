Юрист прокомментировал разъяснения ВС РФ об ответственности за оскорбление власти

По словам адвоката, ранее Интернет уже рассматривался как общественное место, где оскорбления могут попадать под уголовную ответственность. Он также добавил, что возбудить дело по такому поводу может только частное обвинение, а не государство. Кроме того, эксперт напомнил, что до этих разъяснений уже были случаи возбуждения дел по оскорблению, а также гражданские производства, пишет Pravda.Ru.