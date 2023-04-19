Юрист прокомментировал разъяснения ВС РФ об ответственности за оскорбление власти

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:00
По словам адвоката, ранее Интернет уже рассматривался как общественное место, где оскорбления могут попадать под уголовную ответственность. Он также добавил, что возбудить дело по такому поводу может только частное обвинение, а не государство. Кроме того, эксперт напомнил, что до этих разъяснений уже были случаи возбуждения дел по оскорблению, а также гражданские производства, пишет Pravda.Ru.
В свою очередь, Верховный суд России напомнил об уголовной ответственности за оскорбление представителей власти, подчеркнув, что оскорбление должно быть публичным, затрагивать личностные и профессиональные качества чиновника и выражаться в неприличной форме.