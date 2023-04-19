В Тюменской области снижается количество людей с психическими расстройствами

При этом отмечается, что количество людей с подобными диагнозами в регионе сокращается, пишет ФедералПресс. Так, в прошлом году на диспансерном наблюдении по психическим расстройствам находились 15 186 человек, а в этом году – 15 347 человек. Это означает, что за два года число людей с психическими расстройствами снизилось на почти 2%.