В Тюменской области снижается количество людей с психическими расстройствами

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
При этом отмечается, что количество людей с подобными диагнозами в регионе сокращается, пишет ФедералПресс. Так, в прошлом году на диспансерном наблюдении по психическим расстройствам находились 15 186 человек, а в этом году – 15 347 человек. Это означает, что за два года число людей с психическими расстройствами снизилось на почти 2%.
Согласно статистике, проживающим в Тюменской области, где насчитывается 1,552 миллиона человек, диагностированные психические расстройства имеются почти у каждого сотого человека, что составляет 1% населения.