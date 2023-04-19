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В Родительский день омичей к кладбищам отвезут 134 автобуса

19 апреля 2023, 11:57
Фото: 1MI
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В ближайшие выходные, 22 и 23 апреля, также будет организована работа 23 автобусов большого и среднего класса по десяти маршрутам: до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ.

В Родительский день, 25 апреля, в Омске будут работать специальные маршруты муниципального транспорта, рассказали в пресс-службе мэрии. 134 автобуса будут курсировать с 8:00 до 20:00.

В департаменте транспорта рассказали, что в ближайшие выходные дни, 22 и 23 апреля, будет организована работа 23 автобусов большого и среднего класса по десяти маршрутам: до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ.

По ссылке ниже можно ознакомиться с расписанием движения:

Расписание автобусов

Также в Родительский день в центре города частично перекроют движение. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта. Подробнее о перекрытиях:

В Омске в Родительский день перекроют часть улиц в центре города
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#Евгений Игишев#Транспорт#Городской транспорт#Муниципальный транспорт#Родительский день#Автобус#Город#Общество#Омск
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