В Родительский день омичей к кладбищам отвезут 134 автобуса

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Родительский день, 25 апреля, в Омске будут работать специальные маршруты муниципального транспорта, рассказали в пресс-службе мэрии. 134 автобуса будут курсировать с 8:00 до 20:00.
В департаменте транспорта рассказали, что в ближайшие выходные дни, 22 и 23 апреля, будет организована работа 23 автобусов большого и среднего класса по десяти маршрутам: до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ.
По ссылке ниже можно ознакомиться с расписанием движения:
Также в Родительский день в центре города частично перекроют движение. Ограничения будут действовать с 6:00 до 20:00, но не коснутся общественного транспорта. Подробнее о перекрытиях: