Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Вчера днем, 18 апреля, в центре города загорелось четырехэтажное офисное здание на улице Ленина, 38. Здесь находились магазины, бар, кафе, туристическое агентство с парикмахерской, а также офис религиозного объединения «Казахи Омска».
Огонь распространился на площади 110 кв. м, повредил внутреннюю отделку, мебель и вещи на четвертом этаже, чердак и крышу. На месте происшествия работали 36 человек и восемь пожарных машин. Когда спасатели прибыли к зданию, то из окон последнего этажа и из-под крыши валил дым. 40 людям удалось самостоятельно эвакуироваться по лестничным маршам до прибытия МЧС.
По итогу весь четвертый этаж закопчен. Как раз там и располагался офис «Казахов Омска». Участники объединения помогают попавшим в беду людям, продвигают и развивают культуру казахского народа на протяжении 15 лет. Известно, что огонь уничтожил национальные костюмы, оборудование и все, что было необходимо для работы организации. Причины пожара еще устанавливаются специалистами.
«Мы открываем денежный сбор для „Казахов Омска“. Сумма может быть любая. Для восстановления потребуются большие затраты. Но, как говорится, с миру по нитке», — сообщается в сообществе «ВКонтакте».
Кафе «Монплезир», находящееся на первом этаже, не пострадало, но было закрыто вчера по понятным всем причинам. Барбершоп BRITVA также не был готов принять посетителей в день происшествия, но сегодня парикмахерская открыла свои двери. На работе турагентства Pegas Touristik инцидент не отразился. Примечательно, что накануне в офисе планировали закончить ремонт.
На третьем этаже здания находилась студия шугаринга SahaRooms. Предпринимательнице, ведущей бизнес, пришлось вывести все оборудование и мебель домой, так как последствия тушения пожара вскоре дали о себе знать. Потолок не выдержал того количества воды, которое использовали сотрудники МЧС, так что во всех помещениях студии образовались огромные лужи.