По итогу весь четвертый этаж закопчен. Как раз там и располагался офис «Казахов Омска». Участники объединения помогают попавшим в беду людям, продвигают и развивают культуру казахского народа на протяжении 15 лет. Известно, что огонь уничтожил национальные костюмы, оборудование и все, что было необходимо для работы организации. Причины пожара еще устанавливаются специалистами.