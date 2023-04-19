В омском общежитии с унитазами на кухне почти закончили ремонт стены

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Дом № 167 Б на проспекте Мира сейчас выглядит куда лучше, чем месяц назад. Разрушающееся здание 1968 года постройки не признали аварийным. Было решено провести только капремонт торцевой стены, и вот сейчас подрядчик почти закончил работу.
Правда, для этого дела жильцы дома приспособились справлять нужду в необычном месте — на кухне. Когда ремонт стартовал, оголилась та сторона квартир, где обычно хочется побыть одному. В связи с этим управляющая организация решила временно перенести туалеты на кухню. Как пояснили тогда Городу55 в администрации, заказчик работ мог организовать монтаж санузлов только с согласия самих жильцов. Ситуация с туалетами показалась странной следователям, так что они запустили проверку.
На днях представители профильных ведомств выезжали на место оценить, как идет ремонт. Подрядчик практически закончил работы на южном фасаде и вскоре приступит к внутренней отделке кирпичной кладки. В мае строители займутся перестройкой стены северного торцевого фасада. Деньги, к слову, на эти работы идут из городского бюджета. В ближайшее время также начнется капитальный ремонт крыши. Обновлять кровлю будет подрядная организация ООО «Стройинэк».
Напомним, что недалеко от этого дома, на улице 20-го Партсъезда, 53, прошлым летом обрушилась стена жилого дома. Обошлось без пострадавших. Ветхое здание признали аварийным и где-то через пару дней случилась катастрофа.