В омском общежитии с унитазами на кухне почти закончили ремонт стены

Правда, для этого дела жильцы дома приспособились справлять нужду в необычном месте — на кухне. Когда ремонт стартовал, оголилась та сторона квартир, где обычно хочется побыть одному. В связи с этим управляющая организация решила временно перенести туалеты на кухню. Как пояснили тогда Городу55 в администрации, заказчик работ мог организовать монтаж санузлов только с согласия самих жильцов. Ситуация с туалетами показалась странной следователям, так что они запустили проверку.