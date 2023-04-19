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В Омске запретили строительство рядом с гостиницей Cosmos миллиардера Евтушенкова

19 апреля 2023, 05:42
Фото: Город55
Отель уже практически готов к сдаче
По первоначальному проекту этот участок планировали благоустроить и развить там парк.

Омская прокуратура объявила директору департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска предостережение о недопустимости строительства объектов на участке, где ранее было запланировано благоустройство.

«При мониторинге СМИ прокуроры нашли публикацию о планируемой застройке территории возле гостиничного комплекса Cosmos Omsk по улице Набережная имени Тухачевского», - рассказали в прокуратуре Омской области.

Для запрета этого строительства директор департамента архитектуры и градостроительства и получил предупреждение о невозможности выдачи разрешения возведение неких объектов на территории, прилегающей к гостиничному комплексу.

Ситуация с этим вопросом находится на контроле прокуратуры.

Добавим, что гостиницу Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову. Открытие гостиницы перенесли на июнь 2023 года. 

Показали номера. В Омске открытие отеля Cosmos перенесли на лето
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#Прокуратура#Гостиница#Жалоба#Общество#Город#Происшествия#Бизнес#Строительство#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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