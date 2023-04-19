В Омске запретили строительство рядом с гостиницей Cosmos миллиардера Евтушенкова

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Омская прокуратура объявила директору департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска предостережение о недопустимости строительства объектов на участке, где ранее было запланировано благоустройство.
«При мониторинге СМИ прокуроры нашли публикацию о планируемой застройке территории возле гостиничного комплекса Cosmos Omsk по улице Набережная имени Тухачевского», - рассказали в прокуратуре Омской области.
Для запрета этого строительства директор департамента архитектуры и градостроительства и получил предупреждение о невозможности выдачи разрешения возведение неких объектов на территории, прилегающей к гостиничному комплексу.
Ситуация с этим вопросом находится на контроле прокуратуры.
Добавим, что гостиницу Cosmos Omsk возводит компания АФК «Система», которая принадлежит миллиардеру Евгению Евтушенкову. Открытие гостиницы перенесли на июнь 2023 года.