В Омске в овраге рядом с «Торговым городом» нашли тело 54-летнего мужчины

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Омске следователи выясняют причины смерти 54-летнего мужчины, тело которого нашли в овраге у дома № 17 по улице Малой Островской недалеко от ярмарки «Торговый город».
«Сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины поступило в силовые структуры во вторник, 18 апреля, около 15:20», рассказали Городу55 в СКР по омской области.
Прибывший на место происшествия судмедэксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насилия. Для выяснения причин смерти тело отправил морг.
Личность умершего установили в этот же день, - им оказался житель Омска, который был зарегистрирован на улице СибНИИСхоз.
Сейчас силовики выясняют, что мужчина делал в месте, где и было обнаружено тело.