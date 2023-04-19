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В Омске в овраге рядом с «Торговым городом» нашли тело 54-летнего мужчины

19 апреля 2023, 11:03
Фото: 1MI
На труп мужчина наткнулись случайные прохожие
Причина смерти омича пока не установлена.

В Омске следователи выясняют причины смерти 54-летнего мужчины, тело которого нашли в овраге у дома № 17 по улице Малой Островской недалеко от ярмарки «Торговый город».

«Сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины поступило в силовые структуры во вторник, 18 апреля, около 15:20», рассказали Городу55 в СКР по омской области.

Прибывший на место происшествия судмедэксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насилия. Для выяснения причин смерти тело отправил морг.

Личность умершего установили в этот же день, - им оказался житель Омска, который был зарегистрирован на улице СибНИИСхоз.

Сейчас силовики выясняют, что мужчина делал в месте, где и было обнаружено тело.

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