В Омске собираются внедрить систему массовых платных парковок

Территорию, где организуют платную парковку, будут обозначать дорожными знаками и разметкой, а также оборудуют автоматизированной системой оплаты в наличной и безналичной форме. Правила пользования парковочным местом должны быть указаны на информационном щите (их установка также будет входить в обязанности владельца парковки).