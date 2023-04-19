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В Омске собираются внедрить систему массовых платных парковок

19 апреля 2023, 07:23
Фото: 1MI
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Определять стоимость стоянки на платной парковке будет ее владелец.

В Омске подготовили правила создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования регионального и муниципального значения. Соответствующий документ подписал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Омской Области Дмитрий Пестряков.

В приказе прописан порядок размещения и бесплатных, и платных парковок. Делать это следует «с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения».

Территорию, где организуют платную парковку, будут обозначать дорожными знаками и разметкой, а также оборудуют автоматизированной системой оплаты в наличной и безналичной форме. Правила пользования парковочным местом должны быть указаны на информационном щите (их установка также будет входить в обязанности владельца парковки).

Стоимость стоянки на платных парковочных местах сможет определять ее владелец. Тем не менее, эта сумма не должна превышать максимальный размер такой платы, определяемый в соответствии с постановлением областного правительства от 2016 года.

Согласно документу, на каждой парковке — как платной, так и бесплатной — должно быть не менее 10% места для инвалидов. Свободно ставить свои автомобили на платные парковочные места разрешат МЧС, полиции, Росгвардии и скорой помощи.

Отметим, что пока неизвестно, где именно в городе и в каком количестве оборудуют платные парковки.

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#Юлия Истомина#Парковка#Дороги#Автомобиль#Общество#Город#Приказ#Новости#Омск
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