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В Омске с 1 июня запустят авиарейсы в Горно-Алтайск

19 апреля 2023, 10:41
Выполнять перелеты будет авиакомпания ЮВТ Аэро
Полеты по маршруту будут субсидированными.

Омский аэропорт сегодня, 19 апреля, обновил расписание рейсов на летний сезон. В календаре появился ранее анонсированный рейс в Горно-Алтайск. Пассажиры смогут улететь в столицу Республики Алтай на самолетах авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Первый рейс будет доступен 1 июня, полеты запланированы до конца сентября. По вторникам и четвергам будет летать составной рейс по маршруту Пермь — Самара — Омск — Горно-Алтайск, по субботам Горно-Алтайск — Омск — Горно-Алтайск. С 6 июня появится третий вылет, который будет выполняться по вторникам, по маршруту Горно-Алтайск — Омск — Абакан.

Рейсы будут субсидированными. Это льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсирует государство, поэтому субсидированные авиабилеты стоят дешевле обычных.

Ранее Город55 сообщал, что с конца марта авиакомпания Red Wings возобновила полеты из Омска в Минеральные воды. Улететь в Ставрополье можно по воскресеньям, обратно — по понедельникам.

Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
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Из Омского аэропорта начали летать самолеты в Горно-Алтайск
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#Евгений Игишев#Самолет#Рейс#Авиакомпания#Полет#Город#Общество#Омск#Омская область#Республика Алтай
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