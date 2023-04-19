В Омске с 1 июня запустят авиарейсы в Горно-Алтайск

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Омский аэропорт сегодня, 19 апреля, обновил расписание рейсов на летний сезон. В календаре появился ранее анонсированный рейс в Горно-Алтайск. Пассажиры смогут улететь в столицу Республики Алтай на самолетах авиакомпании «ЮВТ Аэро».
Первый рейс будет доступен 1 июня, полеты запланированы до конца сентября. По вторникам и четвергам будет летать составной рейс по маршруту Пермь — Самара — Омск — Горно-Алтайск, по субботам Горно-Алтайск — Омск — Горно-Алтайск. С 6 июня появится третий вылет, который будет выполняться по вторникам, по маршруту Горно-Алтайск — Омск — Абакан.
Рейсы будут субсидированными. Это льготные авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсирует государство, поэтому субсидированные авиабилеты стоят дешевле обычных.
Ранее Город55 сообщал, что с конца марта авиакомпания Red Wings возобновила полеты из Омска в Минеральные воды. Улететь в Ставрополье можно по воскресеньям, обратно — по понедельникам.