В Омске с 1 июня запустят авиарейсы в Горно-Алтайск

Первый рейс будет доступен 1 июня, полеты запланированы до конца сентября. По вторникам и четвергам будет летать составной рейс по маршруту Пермь — Самара — Омск — Горно-Алтайск, по субботам Горно-Алтайск — Омск — Горно-Алтайск. С 6 июня появится третий вылет, который будет выполняться по вторникам, по маршруту Горно-Алтайск — Омск — Абакан.