В Омске пустят «с молотка» оружие самого бедного экс-депутата Заксобрания Головачева

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
В Омске конкурсный управляющий выставил на торги охотничьи ружья бывшего депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Головачева.
Всего, как указано на сайте «Федресурса», с аукциона планируют реализовать 3 лота: гладкоствольное ружье МЦ-21-12 с начальной ценой в 15 тысяч рублей, гладкоствольное же ИЖ-27ЕМ-М за 22 тысячи рублей и нарезное ВЕПРЬ-308 Супер за 50 тысяч рублей.
Напомним, Сергей Головачев был признан банкротом в августе 2020 года. Его долг на тот момент составлял почти 138 млн рублей. Как депутат регионального Заксобрания Головачев более всего прославился тем, что стал самым бедным народным избранником, несколько раз подряд указав в декларациях нулевой доход.