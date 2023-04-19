В Омске пустят «с молотка» оружие самого бедного экс-депутата Заксобрания Головачева

Напомним, Сергей Головачев был признан банкротом в августе 2020 года. Его долг на тот момент составлял почти 138 млн рублей. Как депутат регионального Заксобрания Головачев более всего прославился тем, что стал самым бедным народным избранником, несколько раз подряд указав в декларациях нулевой доход.