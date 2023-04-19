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В Омске пустят «с молотка» оружие самого бедного экс-депутата Заксобрания Головачева

19 апреля 2023, 06:54
Фото: 1MI
На торги выставили три ружья
Имущество народного избранника и бизнесмена распродают в связи с банкротными делами.

В Омске конкурсный управляющий выставил на торги охотничьи ружья бывшего депутата Законодательного собрания Омской области Сергея Головачева.

Всего, как указано на сайте «Федресурса», с аукциона планируют реализовать 3 лота: гладкоствольное ружье МЦ-21-12 с начальной ценой в 15 тысяч рублей, гладкоствольное же ИЖ-27ЕМ-М за 22 тысячи рублей и нарезное ВЕПРЬ-308 Супер за 50 тысяч рублей.

Напомним, Сергей Головачев был признан банкротом в августе 2020 года. Его долг на тот момент составлял почти 138 млн рублей. Как депутат регионального Заксобрания Головачев более всего прославился тем, что стал самым бедным народным избранником, несколько раз подряд указав в декларациях нулевой доход.

Самый бедный омский депутат признан банкротом
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#Василий Попов#Банкротство#Депутат#Аукцион#Общество#Город#Экономика#Бизнес#Новости#Омск#Омская область#Россия#Сергей Головачев
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