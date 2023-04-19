В Омске никто не захотел ремонтировать фасад ОмГУПСа за 2,75 миллиона

В январе–марте 1922 года тут работал народный комиссар внутренних дел и путей сообщения РСФСР Феликс Дзержинский. Из отрытых интернет-источников известно, что он занимался в Омске расследованием краж на железнодорожных путях. По вине воров продукты в виде хлеба и мяса не доставлялись в столицу и другие города центральной части страны из Сибири.