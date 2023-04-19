В Омске никто не захотел ремонтировать фасад ОмГУПСа за 2,75 миллиона

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:57
Омский государственный университет путей сообщения объявил 10 апреля об аукционе на право капитально отремонтировать западный фасад вуза. Вчера, 18 апреля, организатор подвел итоги, однако на торги не поступило ни одной заявки.
По итогу аукцион пришлось признать несостоявшимся. Согласно информации госзакупок, начальная цена контракта составила 2,75 млн рублей. За эту цену ни одна строительная компания не взялась за проект реконструкции.
А здание университета по улице Карла Маркса, 35, между прочим, является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее здесь было размещено Управление омской железной дороги.
В январе–марте 1922 года тут работал народный комиссар внутренних дел и путей сообщения РСФСР Феликс Дзержинский. Из отрытых интернет-источников известно, что он занимался в Омске расследованием краж на железнодорожных путях. По вине воров продукты в виде хлеба и мяса не доставлялись в столицу и другие города центральной части страны из Сибири.