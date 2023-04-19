В Москве прошла пресс-конференция по случаю проведения КИВ-2023 в Минводах

О деталях деловой программы, а также о площадке проведения КИВ-2023 сообщил Александр Стуглев. По его словам, на эти два дня запланировано более 20 сессий на тему комплексного развития Северо-Кавказского федерального округа по ключевым направлениям: агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал.