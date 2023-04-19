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В Москве прошла пресс-конференция по случаю проведения КИВ-2023 в Минводах

19 апреля 2023, 15:37
В российской столице прошла пресс-конференция, основной темой которой стали вопросы, связанные с Первой Кавказской инвестиционной выставкой (КИВ-2023), где спикеры говорили о будущей роли выставки в привлечении инвестиций в регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Как информирует newstracker.ru, событие состоится 3 и 4 мая текущего года в Минеральных Водах.

Спикерами дискуссии стали замминистра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров, директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

По словам Сергея Назарова, площадка КИВ может стать прекрасной возможностью для заключения взаимовыгодных партнерских соглашений для всех участников выставки.

«Ожидаем соглашения об инвестициях в территорию, о предметном сотрудничестве с теми компаниями и организациями, которые обеспечат прорывной рост экономики СКФО, реализуют интересные инвестпроекты и обеспечат рост внебюджетных инвестиций», — добавил Назаров.

О деталях деловой программы, а также о площадке проведения КИВ-2023 сообщил Александр Стуглев. По его словам, на эти два дня запланировано более 20 сессий на тему комплексного развития Северо-Кавказского федерального округа по ключевым направлениям: агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал.

«Мы видим большой интерес к выставке со стороны всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Программа, которую мы представим в ближайшее время, будет сбалансированной, она подготовлена с большим вниманием к региону. Помимо деловой будет организована и культурная, и спортивная программы», — отметил Александр Стуглев.

Кроме того, Александр Стуглев выразил уверенность в том, что мероприятие имеет реальные шансы стать постоянным.

В ходе своего выступления гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов указал, что на площадке КИВ-2023 могут быть заключены несколько крупных партнерских соглашений.

Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В качестве стратегического партнера выставки выступил «Кавказ.РФ».

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