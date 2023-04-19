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У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь

19 апреля 2023, 06:58
Фото: 1MI
Ребенка забрали по ходатайству регионального СК
Ребенка изъяли по ходатайству следствия и поместили в детский дом.

В Омске по настоятельной просьбе следствия органы опеки забрали пятимесячную дочь у блогерши Евы Абрамович, которая засветилась в истории с нападением на медсестру.

«Ребенок изъят из семьи и помещен в детский дом. Предварительно, никаких телесных повреждений у девочки не обнаружено», - рассказала Городу55 в СКР по Омской области.

Напомним, блокерша Ева Абрамович была доставлена в больницу в состоянии опьянения. Там она напала на медсестру. Позже, 15 апреля, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Новый поворот. В Омске завели дело на молодую мать, напавшую на медсестру
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#Василий Попов#Уголовное дело#Дети#Избиение#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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