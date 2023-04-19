У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В Омске по настоятельной просьбе следствия органы опеки забрали пятимесячную дочь у блогерши Евы Абрамович, которая засветилась в истории с нападением на медсестру.
«Ребенок изъят из семьи и помещен в детский дом. Предварительно, никаких телесных повреждений у девочки не обнаружено», - рассказала Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, блокерша Ева Абрамович была доставлена в больницу в состоянии опьянения. Там она напала на медсестру. Позже, 15 апреля, по данному факту было возбуждено уголовное дело.