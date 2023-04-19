Суд в Перми обязал фонд капремонта выплатить компенсацию морального вреда

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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После обращения в суд истец получил компенсацию морального ущерба, а задолженность была снята. Организация также должна оплатить штраф и государственную пошлину, пишет ФедералПресс.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» должна выполнить решение суда и выплатить компенсацию истцу. Суд рассмотрел дело и вынес решение о взыскании с фонда капремонта компенсации морального вреда в пользу горожанки.