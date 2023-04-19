Суд в Перми обязал фонд капремонта выплатить компенсацию морального вреда

Суд в Перми обязал краевой фонд капремонта выплатить компенсацию морального вреда горожанке за незаконный долг по взносам. Как сообщается, женщина обратилась в фонд с просьбой пересчитать задолженность после продажи имущества и получила отказ.