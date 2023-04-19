Спасатели произвели подрыв льда на Оби в Ханты-Мансийском районе Югры

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Спасатели начали взрывать лед на Оби в районе поселков Кирпичный и Нялино. Подготовка к началу взрывных работ проводится и на других водоемах автономного округа, пишет ФедералПресс.
В трех районах Югры сохраняется вероятность подтопления нескольких десятков населенных пунктов. Спасатели продолжают мониторинг ситуации и готовы к оперативным действиям.
Напомним, весеннее паводковое затопление является ежегодной проблемой для ряда регионов России. В этом году в связи с потеплением погоды и сильными осадками ситуация на реках осложнилась. Спасатели продолжают работу по предотвращению и локализации наводнений.