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Спасатели произвели подрыв льда на Оби в Ханты-Мансийском районе Югры

19 апреля 2023, 08:46
В Ханты-Мансийском районе Югры спасатели произвели подрыв льда на Оби близ поселка Кирпичный. Как сообщается, специалисты определили более 100 участков на реках региона, где могут образоваться ледовые заторы.

Спасатели начали взрывать лед на Оби в районе поселков Кирпичный и Нялино. Подготовка к началу взрывных работ проводится и на других водоемах автономного округа, пишет ФедералПресс.

В трех районах Югры сохраняется вероятность подтопления нескольких десятков населенных пунктов. Спасатели продолжают мониторинг ситуации и готовы к оперативным действиям.

Напомним, весеннее паводковое затопление является ежегодной проблемой для ряда регионов России. В этом году в связи с потеплением погоды и сильными осадками ситуация на реках осложнилась. Спасатели продолжают работу по предотвращению и локализации наводнений.

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