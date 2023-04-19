РЭО сообщил о состоянии отрасли утилизации в Российской Федерации

В соответствии с собранными данными лидером по объему мощностей утилизации полимеров, стекла, бумаги и резины стал Центральный федеральный округ, который включает 192 предприятия, общая мощность которых составляет 3,15 млн тонн. Кроме того, Российский экологический оператор провел работу по сбору информации о количестве и мощностях объектов утилизации по основным фракциям, включая полимеры, стекло, макулатуру и резину.