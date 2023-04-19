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РЭО сообщил о состоянии отрасли утилизации в Российской Федерации

19 апреля 2023, 15:56
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор сообщил о состоянии отрасли утилизации в Российской Федерации и подчеркнул важность реализации концепции экономики замкнутого цикла.

В соответствии с собранными данными лидером по объему мощностей утилизации полимеров, стекла, бумаги и резины стал Центральный федеральный округ, который включает 192 предприятия, общая мощность которых составляет 3,15 млн тонн. Кроме того, Российский экологический оператор провел работу по сбору информации о количестве и мощностях объектов утилизации по основным фракциям, включая полимеры, стекло, макулатуру и резину.

В России насчитывается 662 объекта утилизации отходов от использования товаров (ОИТ) общей мощностью 8,1 млн тонн. Представленные данные были получены РЭО на добровольной основе от организаций-утилизаторов и будут использоваться для формирования реестра утилизаторов.

Приволжский федеральный округ занял второе место со 124 объектами утилизации. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный округ, где имеется 113 объектов. Остальные федеральные округа также активно утилизируют отходы, включая Сибирский округ (81 объект), Южный округ (66 объектов), Уральский округ (59 объектов), Дальневосточный округ (21 объект) и Северо-Кавказский округ (6 объектов).

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