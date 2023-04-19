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Прием заявок на участие в фестивале «Серебряный Меркурий» продлен до 28 апреля

19 апреля 2023, 18:22
Фестиваль «Серебряный Меркурий» — одно из наиболее ожидаемых событий в мире маркетинга и рекламы, в рамках которого проводятся оценка и награждение лучших специалистов и проектов года.

Теперь digital-специалистам и маркетинговым агентствам, которые еще не успели подать заявку на фестиваль, предоставили дополнительное время на подготовку и упаковку лучших проектов.

Участие в «Серебряном Меркурии» — это не только шанс познакомить со своими креативными и инновационными кейсами широкую публику, но и возможность обрести признание и получить призовые места от экспертов в сфере маркетинга и рекламы, а также дать развитие своему профессиональному потенциалу.

Более того, фестиваль является отличной возможностью показать себя, провести обмен опытом и знаниями с коллегами, наладить выгодные партнерские отношения и найти новых клиентов.

Если у вас уже имеется готовый кейс, которым вам хотелось бы поделиться с другими, не медлите и размещайте заявку на участие в «Серебряном Меркурии»!

С подробной информацией о фестивале, членах жюри и номинациях этого года вы можете ознакомиться на сайте www.silvermercury.ru.

Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера фестиваля.

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