Прием заявок на участие в фестивале «Серебряный Меркурий» продлен до 28 апреля

Участие в «Серебряном Меркурии» — это не только шанс познакомить со своими креативными и инновационными кейсами широкую публику, но и возможность обрести признание и получить призовые места от экспертов в сфере маркетинга и рекламы, а также дать развитие своему профессиональному потенциалу.