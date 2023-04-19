Президент Путин поблагодарил Полежаева за активную общественную работу в Омске

Так, глава государства отметил вклад председателя комиссии по патриотическому воспитанию омского отделения «Боевое братство» Анатолия Полежаева. Заместитель Омской областной организации ветеранов Раиса Кашинская также была удостоена внимания президента за свою работу. Кроме того, Путин выделил главу омского Центра патриотического воспитания молодежи Виктора Акимочкина.