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Президент Путин поблагодарил Полежаева за активную общественную работу в Омске

19 апреля 2023, 07:10
Фото: kremlin.ru
Глава государства подписал соответствующий документ.

На официальном интернет-портале правовой информация появилось распоряжение Владимира Путина «О поощрении». Благодарность президента получили три активиста из Омской области.

Так, глава государства отметил вклад председателя комиссии по патриотическому воспитанию омского отделения «Боевое братство» Анатолия Полежаева. Заместитель Омской областной организации ветеранов Раиса Кашинская также была удостоена внимания президента за свою работу. Кроме того, Путин выделил главу омского Центра патриотического воспитания молодежи Виктора Акимочкина.

Ранее Город55 писал о награждении бывшего мэра Омска Евгения Белова. Президент оценил то, что сделал Белов для страны, и наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Бывшего мэра Омска Белова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
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#Алина Ясинская#Поощрение#Патриотическое воспитание#Владимир Путин#Политика#Общество#Новости#Омск
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