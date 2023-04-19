Президент Путин поблагодарил Полежаева за активную общественную работу в Омске

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На официальном интернет-портале правовой информация появилось распоряжение Владимира Путина «О поощрении». Благодарность президента получили три активиста из Омской области.
Так, глава государства отметил вклад председателя комиссии по патриотическому воспитанию омского отделения «Боевое братство» Анатолия Полежаева. Заместитель Омской областной организации ветеранов Раиса Кашинская также была удостоена внимания президента за свою работу. Кроме того, Путин выделил главу омского Центра патриотического воспитания молодежи Виктора Акимочкина.
Ранее Город55 писал о награждении бывшего мэра Омска Евгения Белова. Президент оценил то, что сделал Белов для страны, и наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».