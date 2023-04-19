Пользователи Интернета призывают отменить концерт Jah Khalib в Москве

Выступление должно состояться в Crocus City Hall в Москве 23 апреля, пишет nation-news.ru. Певец и музыкант Игорь Наджиев заявил, что такие артисты не имеют права зарабатывать на отечественной сцене, если они выражают открытое недовольство по отношению к своей Родине.