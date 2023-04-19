Пользователи Интернета призывают отменить концерт Jah Khalib в Москве

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Выступление должно состояться в Crocus City Hall в Москве 23 апреля, пишет nation-news.ru. Певец и музыкант Игорь Наджиев заявил, что такие артисты не имеют права зарабатывать на отечественной сцене, если они выражают открытое недовольство по отношению к своей Родине.
СМИ сообщают, что после начала СВО, Jah Khalib открыто выразил свою поддержку Украине в личном микроблоге, однако продолжает выступать на территории России. Помимо концерта в Москве 23 апреля, Jah Khalib планирует выступить в Санкт-Петербурге 25 апреля. На фоне этого в Сети возникла волна критики в адрес рэпера.