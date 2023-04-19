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Омский городской совет одобрил увеличение доли прибыли МУПов, отчуждаемой в казну

19 апреля 2023, 06:53
Эта мера связана с предельным дефицитом городского бюджета.

Сегодня, 19 апреля, в Омске прошло очередное пленарное заседание Городского совета. Один из пунктов повестки касался муниципальных предприятий: городская администрация предложила депутатам увеличить долю прибыли МУПов, которая должна перечисляться в городской бюджет. Это объясняется необходимостью дополнительных средств из-за «предельного уровня» дефицита бюджета.

— Ранее доля прибыли, отчисляемой в казну города, составляла порой до 85%, — отметил спикер Городского совета Владимир Корбут. — Потом она была снижена до 30%, но в связи с тем, что у нас сейчас предельный дефицит, было предложено увеличить отчисления.

Инициатива мэрии прошла обсуждение в комитете Горсовета по финансово-бюджетным вопросам. Докладчик, глава департамента финансов Инна Лютикова, рассказала, что предложенная мера увеличит доходы бюджета на 43 млн рублей, которые пойдут на выполнение основной функции администрации — содержание города. В комитете это одобрили, на пленарном заседании депутаты единогласно проголосовали «за».

— Мера эта вынужденная по результатам деятельности за 2022 год, — констатировал глава комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин. — Это касается всех муниципальных предприятий. Хочу сказать, что процент отчислений в разные годы менялся, муниципальные рынки, например, до 2021 года отчисляли 85%. Затем мы снизили нагрузку до 30%, как для всех, потому что рынки должны развиваться, и они востребованы населением. Но сегодня городу нужна помощь для содержания, и по итогам прошлого года мы процент отчислений МУПаам повысили до 55%.

Напомним, что в целом доходная часть бюджета Омска на 2023 год составляет 32,8 млрд рублей, расходная часть — 34,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета превышает полтора млрд.

#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#МУПы#Город#Новости#Владимир Корбут#Алексей Провозин
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