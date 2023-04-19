Омский городской совет одобрил увеличение доли прибыли МУПов, отчуждаемой в казну

Инициатива мэрии прошла обсуждение в комитете Горсовета по финансово-бюджетным вопросам. Докладчик, глава департамента финансов Инна Лютикова, рассказала, что предложенная мера увеличит доходы бюджета на 43 млн рублей, которые пойдут на выполнение основной функции администрации — содержание города. В комитете это одобрили, на пленарном заседании депутаты единогласно проголосовали «за».