Омским семьям военных, участвующих в СВО, оказывают юридическую и моральную помощь

Сейчас в регионе проходит набор на контрактную службу в ряды Армии России. Для того, чтобы заключить контракт с Министерством обороны РФ, следует позвонить по телефону «горячей линии» — 122, обратиться в пункт отбора по адресу улица 3-я Островская, 3а, военный комиссариат по месту жительства, окружную или районную администрацию.