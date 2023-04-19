Омским семьям военных, участвующих в СВО, оказывают юридическую и моральную помощь

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Штаб Комитета семей воинов Отечества по Омской области занимается поддержкой семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В активе штаба 50 человек. Основная задача — оказывать всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и моральную помощь, семьям, родным, близким воинов-омичей, выполняющих боевые задачи на Донбассе.
Руководитель регионального Марина Брагина — мать военнослужащего-добровольца.
«В августе 2022 года мой сын принял решение подписать контракт с Министерством обороны и отбыл в зону специальной военной операции в составе именного батальона „Авангард“. Он уже служил по контракту в армии и посчитал, что ему сейчас нужно быть там, на Донбассе», — рассказывает Марина Брагина. — «Очень быстро у сына произошел перелом сознания. Он рассказывал, что видит мирных жителей, видит солдат, которые понимают, насколько это важно, серьезно. Люди начинают проникаться патриотизмом. Мой сын говорит: „Я — солдат своей Родины, я делаю то, что должен делать“.
По ее мнению, сыну пригодились те знания и опыт, которые он получил во время службы в армии, прохождения службы по контракту.
Сейчас в регионе проходит набор на контрактную службу в ряды Армии России. Для того, чтобы заключить контракт с Министерством обороны РФ, следует позвонить по телефону «горячей линии» — 122, обратиться в пункт отбора по адресу улица 3-я Островская, 3а, военный комиссариат по месту жительства, окружную или районную администрацию.